Москва, 9 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Привилегией является то, что эстонцам позволили жить в собственном государстве, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Он напомнил, что по большому счёту эстонцы живут на земле Российской империи.

«Эту землю Пётр Великий завоевал у Карла XII, одержав победу в Северной войне (1700−1721). Мало того, Россия заплатила шведам за эту землю огромные деньги (для чистоты присоединения)», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

«Поэтому именно для Эстонии это является привилегией. Им подарили землю, принадлежащую России», — констатировал сенатор.

По его убеждению, чем скорее Эстония это осмыслит, тем больше у неё шансов сохранить свою государственность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о привилегии посещать страны Европы для граждан России. Российский сенатор Андрей Клишас считает, что это для эстонцев привилегия — жить в собственном государстве.

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