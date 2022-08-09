Москва, 9 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал недоработкой обстоятельство, что эстонский премьер Кая Каллас остаётся на свободе.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он прокомментировал её предложение запретить гражданам России посещать Европу. По словам премьера Эстонии, посещение Евросоюза является привилегией, а не правом.

Медведев отметил, что «эстонская тётка» выдала очередную «нацистскую хрень» в адрес граждан России.

«То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал он на личной странице «ВКонтакте».