Рига, , 13:25 — REGNUM В Латвии зафиксирован один из самых высоких уровней инфляции в еврозоне, превышающий 21,5%, на этот счет есть четыре объяснения. Об этом латвийскому агентству LETA заявил глава национального банка страны Мартиньш Казакс.

Во-первых, считает он, ответ кроется в структуре потребления: «Жители Латвии тратят большую часть своих ежедневных расходов на продукты питания и энергоресурсы, то есть именно на те категории продуктов, по которым на мировых рынках наблюдается наибольший рост цен».

По его подсчетам, в Латвии примерно 40% расходов населения приходится на продукты питания и энергоресурсы, а в еврозоне — в среднем 26%.

Во-вторых, в 2022 году цены на продукты питания и энергоносители в Латвии и других странах Прибалтики росли быстрее, чем где-либо в Европе. Причиной тому стали часто пересматриваемые в сторону повышения административно регулируемые цены. Чем чаще они растут, тем быстрее прибавка к энергоресурсам включается в окончательную цену, подчеркнул глава Банка Латвии.

В-третьих, добавил Казакс, есть свидетельства того, что предприятия в Латвии готовы менять цены гораздо активнее, чем где-либо в еврозоне. Одной из причин такого поведения, вероятно, является более слабая конкуренция.

И, наконец, в-четвертых, перенос повышения цен на энергоресурсы и сырье на цены других товаров может зависеть от того, насколько силен спрос и насколько плотен рынок труда. На сильном рынке труда растет заработная плата и легче поднимать цены, потому что потребители могут «позволить себе» повышение цен.