Магас, 9 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ингушетии назначен новый постоянный представитель республики при президенте РФ Владимире Путине. Указом главы субъекта РФ Махмуда-Али Калиматова на эту должность назначен Михаил Илезов, сообщили 9 августа в пресс-службе правительства Ингушетии.

ИА REGNUM Назначение

«Новый постпред имеет опыт работы в качестве руководителя аппарата правительства Ингушетии, председателя комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия, а также на различных должностях в ФГУП «Почта России», — говорится в сообщении.

Михаил Илезов также занимал должность помощника-советника главы Ингушетии и первого вице-премьера. Помимо этого, он являлся секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» и членом президиума регионального политсовета.