Пекин, 9 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В китайском городе Циндао провинции Шаньдун стартовали переговоры министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чина и главы МИД Китая Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, отношения между Сеулом и Пекином, а также пути двустороннего сотрудничества.

«Мы проведем углубленное обсуждение вопросов, связанных с региональной безопасностью, экономикой, КНДР и цепочками поставок», — сообщил Пак Чин в ходе встречи с журналистами перед вылетом в Китай.