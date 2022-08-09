Песков: Евросоюз уже платит по счетам из-за санкций
Москва, 9 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Страны Евросоюза уже платят по счетам из-за введения санкций против России. Об этом сегодня, 9 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Песков уточнил, что в ЕС, пытающемся наказать Российскую Федерацию, уже платят по счетам.
«Рано или поздно они зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти президента Украины Зеленского», — пояснил представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, в случае отказа Евросоюза в предоставлении гражданам России шенгенских виз реакция будет крайне негативной.
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