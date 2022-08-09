Анкара, 9 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Телефонные переговоры могут провести президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад по предложению российского лидера Владимира Путина. Об этом 9 августа пишет турецкая газета Türkiye.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Отмечается, что Путин предложил Эрдогану встретиться с Асадом.

«Согласно новостям, Анкара заявила, что для этой встречи «слишком рано». Однако было отмечено, что могут состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада», — пишет издание.

Отмечается, что в переговорном движении между Турцией и Сирией начато формирование комиссии из экспертов, хорошо знающих регион.

Напомним, 5 августа состоялась встреча Путина и Эрдогана в Сочи.