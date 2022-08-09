Эрдоган и Асад могут провести телефонные переговоры по предложению Путина
Анкара, 9 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Телефонные переговоры могут провести президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад по предложению российского лидера Владимира Путина. Об этом 9 августа пишет турецкая газета Türkiye.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Отмечается, что Путин предложил Эрдогану встретиться с Асадом.
«Согласно новостям, Анкара заявила, что для этой встречи «слишком рано». Однако было отмечено, что могут состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада», — пишет издание.
Отмечается, что в переговорном движении между Турцией и Сирией начато формирование комиссии из экспертов, хорошо знающих регион.
Напомним, 5 августа состоялась встреча Путина и Эрдогана в Сочи.