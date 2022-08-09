Берлин, 9 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после осквернения советского мемориала, сообщает 9 августа RT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Инцидент случился в небольшом городе Вернойхен, в котором проживает около 8 тыс. жителей. В социальных сетях распространилось видео о том, как неизвестный осквернил мемориал павшим советским воинам. Видеозапись получила популярность в украинских социальных сетях.

По данным СМИ, посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением мемориала.