Стокгольм, 9 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено ввести ряд мер по противодействию насильственному экстремизму в стране. Об этом 8 августа на пресс-конференции заявил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, пишет газета DN.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Среди прочего Йоханссон назвал вербовку в преступную среду через социальные сети как проблему, которой всерьез должна заняться полиция.

«Некоторые социальные сети являются площадками для радикализации. Twitter, например, иногда является клоакой правого экстремизма, пренебрежения правом и радикализации», — заявил Йоханссон.

Профильный министр отметил, что Службе безопасности Швеции в скором времени может быть предоставлено право длительного хранения информации из соцсетей, если спецслужбисты посчитают это обоснованным.