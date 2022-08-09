Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Актриса Энн Хеч впала в кому. Об этом 9 августа пишет Page Six, ссылаясь на представителя артистки.

Кадр из интервью на телевидении Энн Хеч

Агент Хеч заявил, что она находится «в критическом состоянии». «Вскоре после аварии Энн Хеч потеряла сознание и впала в кому. У нее серьезное повреждение легких, требующее искусственной вентиляции легких, и ожоги, требующие хирургического вмешательства», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2022 года Энн Хеч госпитализировали с ожогами после ДТП. Артистка врезалась в гараж в Лос-Анджелесе (США), после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом — в результате столкновения здание и автомобиль загорелись, однако прибывшим на место ДТП пожарным удалось вытащить Хеч из машины.