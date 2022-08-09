* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:44 — REGNUM Бывший вице-президент Афганистана Амрудда Салех заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тайно захоронили тело бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в провинции Кандагар. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Кандагар Michael O'Connor

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тайно захоронил тело аз-Завахири и его сподвижников в уезде Панджавай», — написал Салех на своей странице в соцсети.

По его словам, из Кандагара ему прислали фотографии и координаты и сообщили, что «тела аз-Завахири и его товарищей были тайно захоронены в этом уезде».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Соединённые Штаты провели успешную контртеррористическую операцию против лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане. Он был убит в результате удара беспилотника ЦРУ в Кабуле.