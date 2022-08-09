Тбилиси, 9 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе, главный иммунолог страны решил уйти с поста по ряду причин. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.

ავტორის ინფოს ნახვა Амиран Гамкрелидзе

Врач отметил, что уже десять лет возглавляет NCDC и считает, что пора уходить. Кроме того, последние данные свидетельствуют о том, что пандемия коронавируса отступает.

«Сегодняшние данные ещё более обнадеживают, чем за прошлый вторник. Кроме того, я люблю, когда я уступаю место молодым, поэтому и сейчас уступаю место молодым», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что планирует пару месяцев отдохнуть, а потом начать преподавательскую деятельность. Его зовут читать лекции в ряд университетов.

Напомним, Гамкрелидзе 8 августа заявил, что уходит с поста главы NCDC. В минздраве Грузии должны определить период передачи дел и должности.