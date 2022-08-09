Донецк, 9 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 9:25 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Красногоровке. По Петровскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под огонь противника попал Куйбышевский район города.