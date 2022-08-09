Лондон, 9 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Ранее намеченный визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменен из-за того, что в Варшаве сообщили, что у главы польского парламента Матеуша Моравецкого нет времени для того, чтобы встречаться с ним. Об этом 9 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Chatham House Борис Джонсон

Уточняется, что Лондон и Варшава провели обсуждение нескольких возможных дат для такой встречи, предварительно договорившись, что она состоится 8 августа. При этом британская сторона ещё на минувшей неделе считала, что это мероприятие состоится.

«Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — указывается в публикации.

Также отмечается, что, по данным источников, команда подавшего в отставку британского премьер-министра обратилась к Вашингтону для проведения последнего телефонного разговора Джонсона с президентом США Джо Байденом, однако пока стороны не согласовали время для его проведения.

При этом указывается, что Борис Джонсон также рассчитывает на текущей неделе провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа ряд энергетических компаний Евросоюза призвали Великобританию принять меры в отношении опасных примесей в поставляемом в ЕС природном газе.