Кабул, 9 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. После того как к власти в Афганистане вернулись талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сотни тысяч девочек и девушек лишены возможности получить образование, передает 9 августа агентство France-Presse.

United Nations Афганские женщины

Новые власти ввели жесткие ограничения для девочек и женщин, фактически выдавливая их из общественной жизни.

«Парням нечего делать на кухне, поэтому я держу свои книги там, — говорит Нафиса (имя изменено), жительница деревни на востоке Афганистана. — Если брат узнает об этом, он меня побьет».

Младшие девочки ходят в начальную школу, а женщины пока еще могут посещать университет, хотя и с ограничениями. Однако средние школы для девочек во многих районах Афганистана закрыты, а без аттестата о среднем образовании невозможно поступить в вуз.

Поэтому по всей стране появились тайные школы в обычных домах.

Десятилетия беспорядков внесли хаос в систему образования Афганистана, и сейчас Нафиса всё еще изучает предметы средней школы, хотя ей уже 20 лет. Об этом знают только ее мать и старшая сестра.

Ее брат долгие годы воевал вместе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а после победы вернулся домой, убежденный, что место женщины — дом. Он разрешает ей посещать медресе для изучения Корана по утрам, но днем она тайком ходит в подпольный класс, организованный Революционной ассоциацией женщин Афганистана.

«Мы пошли на этот риск, иначе мы останемся необразованными, — говорит Нафиса. — Я хочу стать врачом… Мы хотим сделать что-то для себя, мы хотим иметь свободу, служить обществу и строить свое будущее».

Чтобы попасть на занятия, девочки часто уходят из дома на несколько часов раньше, выбирая разные маршруты. Если боевик Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спросит, куда они идут, девочки отвечают, что учатся шить у портнихи, и прячут учебники в сумках или под одеждой.

Мусульманские теологи говорят, что ислам не запрещает девочкам учиться в средней школе, и спустя год после прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё еще утверждают, что занятия возобновятся.

Однако этот вопрос расколол движение, и некоторые источники сообщили AFP, что сторонники жесткой линии — советники нынешнего лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, выступают против любого школьного образования для девочек или, в лучшем случае, предпочитает ограничить его изучением Корана и шитья.

«Образование — это неотъемлемое право в исламе как для мужчин, так и для женщин, — сказал AFP исламский ученый Абдул Бари Мадани. — Если этот запрет сохранится, Афганистан вернется в средневековье. Целое поколение девочек будет похоронено».