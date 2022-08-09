Кишинёв, , 10:21 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии направил запрос в консультативный орган по конституционному праву Евросоюза Венецианскую комиссию, чтобы там дали оценку поправкам к закону об экстремизме, касающихся запрета георгиевской ленты и символов «Z» и «V». Об этом 8 августа сообщает пресс-служба КС.

Георгиевская лента

Ранее депутаты парламента Молдавии от Партии социалистов оспорили этот запрет. Они заявили, что такое нововведение противоречит законодательству в странах Евросоюза.

Напомним, в Молдавии перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всего, что может говорить о поддержке действий России на Украине. По последним данным полиции, было зафиксировано 340 случаев ношения ленты, удалось найти 220 человек.