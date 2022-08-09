Луганск, 9 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. До 40 националистов уничтожено за последние сутки бойцами Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 9 августа сообщил официальный представитель НМ Иван Филипоненко.

Lug-info.com ЛНР

По данным представителя милиции, противник понёс потери в живой силе и технике. За сутки уничтожено до 40 человек личного состава, а также шесть БТР, четыре единицы специальной автотехники.

Также в ЛНР рассказали, что на освобождённых территориях республики восстанавливается мирная жизнь.