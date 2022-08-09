Мелитополь, 9 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Киевскому режиму, который заявляет о подготовке контрнаступления на освобождённые от украинских нацистов территории, стоит помнить слова русского князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Об этом 9 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Цитата из фильма «Александр Невский», СССР, 1938 г Александр Невский

«Перед своим, так называемым контрнаступлением, пусть вспомнят слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Все их планы ждет неминуемое поражение», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, что, по его мнению, такого рода заявления Киева о контрнаступлении в первую очередь предназначаются для внутренней украинской аудитории, которую таким образом пытаются отвлечь от поражения в Донбассе и краха экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ за прошедшие сутки погибли четыре мирных жителя.