Тбилиси, 9 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан, встречаясь с богатейшим бизнесменом Грузии, основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, обсуждала поддержку Вашингтоном действий Тбилиси, а не пыталась его шантажировать. Это заявление глава американской дипмиссии сделала 8 августа на телеканале «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Он ответила на обвинения вышедших из «Мечты» депутатов парламента Грузии Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе. По их мнению, Дегнан считала, что Иванишвили, вопреки заявлениями, не ушёл из политики и, намекая на последствия за отказ, пыталась добиться от него вступления Грузии в конфликт с Россией.

«Могу сказать, что мы не обсуждали его личные финансовые сделки, санкции или что-то ещё, что можно было бы расценить как шантаж или попытку втянуть Грузию в войну», — сказала посол.

Подробности встречи она стала разглашать, ссылаясь на правила дипломатии. Дегнан также отказалась комментировать заявление Иванишвили, что ранее на него давили, требуя вовлечь Грузию в вооружённый конфликт, а когда не получилось, заморозили счета в швейцарском банке и отсуженные $800 млн на них.