Минск, 9 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Белоруссия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Сингапуром независимо от геополитической конъюнктуры. Об этом 9 августа говорится в поздравлении главы республики Александра Лукашенко в адрес президента Сингапура Халимы Якоб с днём независимости этой страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко «выразил надежду на продолжение плодотворной совместной работы ради благополучия двух народов независимо от геополитической конъюнктуры».

Отмечается, что Лукашенко заинтересован в повышении интенсивного политического диалога, наращивании взаимовыгодного сотрудничества в науке, технологиях, машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике.

В год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Белоруссией и Сингапуром Лукашенко отметил расширение двусторонних связей, увеличение товарооборота.