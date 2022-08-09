Париж, 9 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Венсенский замок (Валь-де-Марн), расположенный неподалёку от Парижа, запрещено посещать гражданам России. Об этом 9 августа сообщило французское министерство вооруженных сил в ответ на запрос агентства France-Presse.

Pixabay.com Ограничение доступа

Уточняется, что доступ к военным объектам Франции для жителей РФ ограничен из-за спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины и одним из них является указанный замок.

При этом в замке находится один из центров исторической службы и архивы минобороны Франции. Также во французском ведомстве уточнили, что в виде исключения доступ гражданам РФ в Венсенский замок может быть предоставлен по специальным запросам, которые касаются исполнения журналистских обязанностей.

Также указывается, что запрос был направлен агентством 28 июля после того, как двум девушкам из РФ отказали в посещении замка после предъявления ими российских паспортов, когда охранники пояснили им, что дело в их гражданстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французском МИД заявили, что Франция поддерживает установление режима прекращения огня в секторе Газа, а также призывает наладить поставки гуманитарной помощи пострадавшим.