Париж, 9 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Граждане России больше не могут посещать Венсенский замок, в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции, из-за внутренней директивы, изданной из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Le Monde.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В Венсенском замке, расположенном к юго-востоку от Парижа, находится один из центров службы исторической защиты, чьи библиотеки и архивы доступны для публики при определенных условиях.

28 июля двум россиянкам было отказано в проходе на территорию замка. Охранник попросил россиянок показать паспорта, а затем отказал им в доступе. Сбитый с толку, граждане России снова попытались пройти, разговаривая с другим охранником. Но второй охранник также не пропустил россиянок на территорию замка.

Министерство вооруженных сил Франции пояснило, что »ограничило доступ к военным объектам для граждан России».