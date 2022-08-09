Нью-Йорк, США, 9 августа 2022, 09:24 — REGNUM Организация Объединенных Наций обратилась к России и США с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 9 августа сообщили в офисе генерального секретаря ООН.
Он добавил, что сторонам необходимо решить вопросы доступа и позволить инспекторам вернуться к своей работе по проверке исполнения договора.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России объявил о приостановке на время инспекций в рамках СНВ-3 из-за создающей неблагоприятную обстановку политики США.
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