Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM Организация Объединенных Наций обратилась к России и США с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 9 августа сообщили в офисе генерального секретаря ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Соединенным штатами и Российской Федерацией, [договор] СНВ-3 является важным элементом международного мира и безопасности, а также режима ядерного разоружения и нераспространения», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он добавил, что сторонам необходимо решить вопросы доступа и позволить инспекторам вернуться к своей работе по проверке исполнения договора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России объявил о приостановке на время инспекций в рамках СНВ-3 из-за создающей неблагоприятную обстановку политики США.

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