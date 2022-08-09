Москва, 9 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. О героизме и мужестве водителя мотострелкового подразделения старшины Николая Попова, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 9 августа в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что старшина участвует в спецоперации с ее начала и доставляет материально техническое имущество подразделениям ВС РФ.

Также указывается, что Попов следовал в составе колонны российской автомобильной техники, когда на неё напали украинские нацисты и старшина смог быстро сориентироваться и вывести свой автомобиль с боеприпасами в безопасное место, не допустив этим подрыва боекомплекта.

Кроме того, водитель мотострелкового подразделения оказал первую помощь раненому российскому военному, которого смог оттащить в укрытие и передать врачам.

«Грамотные и профессиональные действия старшины Николая Попова позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих подразделения, избежав детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате вечерних обстрелов Донецка пострадал ребенок 2019 года рождения.