Екатеринбург, 9 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Свердловской области в 2021 году (по состоянию на 8 августа) от укусов клещей пострадали 46 811 человек. Среди них 8055 детей, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по региону.

John Tann Клещ

За прошедшую неделю (1-7 августа) за медицинской помощью обратился 171 человек, пострадавший от укусов клещей. Неделей ранее показатель составлял более 300.

Наибольшее число обращений в больницы региона после укуса клещей зарегистрировано в Екатеринбурге (33% от всех пострадавших). В регионе подтверждено 54 случая клещевого вирусного энцефалита и 278 случаев лайм-боррелиоза.

В лабораториях области исследовано более 31 тыс. клещей. В 1,3% проб специалисты обнаружили клещевой вирусный энцефалит.