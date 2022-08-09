Луганск, , 09:08 — REGNUM К необходимости нападения на республики Донбасса и началу войны с Россией готовили военнослужащих вооружённых украинских формирований. Об этом 9 августа рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ Вадим Агафонов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше», — сказал он.

Также украинский пленный уточнил, что об этом говорили замполиты и высший командный состав киевских боевиков, которые время от времени доводили эту информацию до рядового состава.

Кроме того, Агафонов указал, что также командиры ВСУ говорили своим подчинённым, что западные союзники киевского режима при наступлении ВСУ на Донбасс помогут оружием и даже введут свои войска в случае, если украинские боевики «пойдут против России».

«Приезжали (в воинские части) какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина — единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», — добавил украинский пленный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с учётом требований российских законов состоится референдум в регионе о возможности присоединения его к Российской Федерации.