Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Никакого противостояния между министерством здравоохранения Грузии и главой Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амираном Гамкрелидзе не было. С таким заявлением выступила перед журналистами 8 августа замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение принял господин Амиран и согласовал с министром. Рабочий процесс будет продолжаться, причин для волнения действительно нет», — отметила замминистра.

Габуния сообщила, что NCDC по регламенту находится под её надзором, поэтому она будет руководить ведомством, пока не назначат нового руководителя. Заместителя министра спросили, не было ли просьб об отставке Гамкрелидзе со стороны главы минздрава Зураба Азарашвили. По её словам, их не было.

Напомним, 8 августа Гамкрелидзе публично подтвердил, что собирается уходить с поста главы NCDC. Дату он не назвал, так как нужно будет сдать дела и должность.

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