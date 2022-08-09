Джакарта, 9 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Военно-морской флот Индонезии усилится благодаря девятью боевым кораблям, сообщает CNN indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Итак, в 2022 году будет девять кораблей, это проект по замене боевой техники», — заявил начальник военно-морского штаба адмирал Юдо Маргоно.

Одним из таких кораблей станет Kri Teluk Calang-524. Kri Teluk Calang — транспортный корабль, заказанный военно-морским флотом в Лампунге. Этот корабль позже пополнит ряды военного командования по пересечению морей. Судно имеет длину 120 метров и ширину 18 метров. Корабль может перевозить боевую технику и 361 солдата.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала хунту Мьянмы выполнить пять согласованных АСЕАН пунктов, чтобы помочь положить конец кризису в стране.

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