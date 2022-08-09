пгт. Верх-Нейвинский, , 08:44 — REGNUM В пгт. Верх-Нейвинский Свердловской области местные жители в течение шести лет вынуждены пользоваться водой с превышенным содержанием нефтепродуктов. Причиной стала 22-летняя эксплуатация АЗС, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе проверки установлено, что предельно допустимая концентрация превышена в 47 бытовых скважинах. В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильская природоохранная прокуратура направила иск в суд.

Инстанция обязала министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ликвидировать загрязнение на участке площадью более 422 квадратных метров, а также обеспечить жителей питьевой водой, организовав центральное водоснабжение. Собственник АЗС должен выполнить мероприятия по предотвращению утечек из резервуаров с нефтью.