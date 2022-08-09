Москва, 9 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки пожарные службы ликвидировали 51 природный пожар на площади 8478 га, заявили 9 августа в Авиалесоохране.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

«За прошедшие сутки в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 8 478 га», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на территории России действует 160 лесных пожаров на площади 188,7 тыс. га.

Напомним, сутками ранее в Авиалесоохране сообщали, что в России сотрудники лесопожарных служб борются с лесными возгораниями на площади 184,5 тыс. га.

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