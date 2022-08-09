Сеул, 9 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 149 897 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 588 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что нынешний показатель является самым большим с 13 апреля, когда в стране выявили 195 387 случаев заражения.

Такой рост объясняется традиционным увеличением количества проводимых тестов на COVID-19 после выходных и активным распространением вариантов штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 694 239. Также за минувшие сутки в стране скончались 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 332 человека. Уровень смертности составил 0,12%.