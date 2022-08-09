Джакарта, 9 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии совместно с посольством в Пномпене репатриировали 14 индонезийских граждан, ставших жертвами онлайн-мошенничества, сообщает Sindonews.

(сс) Prayitno Индонезия

14 граждан Индонезии благополучно прибыли в аэропорт Сукарно Хатта в Джакарте. Затем министерство иностранных дел передало граждан министерству социальных дел для прохождения реабилитации.

В общей сложности из Камбоджи вернулись 39 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на заседании регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнула важность борьбы с нетрадиционными угрозами, которые могут представлять угрозу интересам общества.

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