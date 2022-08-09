Москва, 9 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Курс рубля в начале недели 8 августа продолжил удерживаться около отметки 60 рублей и торговаться в диапазоне 59–61 рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Центробанк РФ Рубль

Данный коридор благоприятен как для продавцов, так и покупателей. Динамика цен на нефть не оказывает сильного влияния на валютный рынок.

По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,29%, до 60,75 руб., евро/рубль — на 1,07%, до 62,20 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,16%, до 74,75 руб.

Участники рынка по-прежнему ждут обнародования новых параметров бюджетного правила.

Также стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому банки, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за рубежом, могут приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте.

Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется $96,43 за баррель. Покупатели пытаются вернуть курс к уровню $100.

Происходит это не так быстро, поскольку на рынок давят опасения по снижению спроса из-за замедления мировой экономики. В ближайшее время ориентиром по паре доллар/рубль остается ценовой диапазон 59–61 руб.

Расширение его границ ожидается ближе к концу недели (12 августа) или 10 августа после публикации инфляционных данных в США. Средний объем торгов за последние 30 дней составляет $1,91 млрд.

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