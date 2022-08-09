Айова-Сити, США, 9 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в дата-центре компании Google, расположенном в американском штате Айова. Об этом 9 августа сообщает издание SFGATE.

Gianluca Cogoli Штаб-квартира компании Google

По предварительным данным, ЧП произошло в одном из крупнейших дата-центров компании, расположенном на берегу озера Манава. Здесь находятся сотни суперкомпьютеров, предназначенных для обработки и хранения больших объёмов информации.

Уточняется, что первопричиной взрыва могло стать короткое замыкание на подстанции рядом со зданием дата-центра. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщается о как минимум трёх пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о масштабном сбое в работе сервисов Google. Связан ли этот факт с происшествием в дата-центре в Айове, пока не установлено.