Ханой, 9 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Вьетнамская провинция Даклак готовится к экспорту маракуйи местного производства в Китай, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Сообщается, что китайские власти официально согласились допустить марайкую из провинции Даклак на свой рынок. Сейчас вьетнамские аграрии готовят соответствующие документы и продукцию к отправке. Это необходимо, чтобы фрукты соответствовали всем требованиям для продажи в Китае.

Отмечается, что во Вьетнаме маракуйю выращивают на площади около 6 тыс. гектаров в 46 городах и провинциях. Ежегодно республика производит около 300-400 тыс. тонн этого фрукта. Также уточняется, что марайкуя стала десятым из фруктов, производящихся во Вьетнаме, который разрешен к ввозу в Китай. Двустороннее соглашение между Вьетнамом и Китаем по фитосанитарным требованиям позволяет импортировать свежие фрукты из Вьетнама через пограничный пункт в Гуанси-Чжуанском автономном районе.