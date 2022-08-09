Якутск, , 07:17 — REGNUM В Якутии продолжают ежедневно выявлять сравнительно большое количество новых случаев COVID-19. За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 258 якутян (днём ранее — 254), 205 из них — жители Якутска, сообщил 9 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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В ковидных госпиталях находится 0,9% пациентов, остальные лечатся амбулаторно. За сутки госпитализированы 13 пациентов, выздоровели — 184.

«Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в больницы с коронавирусом попали 22 якутянина.