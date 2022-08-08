Якутск, 8 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Якутии 7 августа выявили 254 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днём ранее — 265). В больницы с таким диагнозом попали 22 человека, сообщил 8 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Более 79% заразившихся за сутки — жители Якутска. Всего лечение в больнице от осложнений при COVID-19 получают менее одного процента всех пациентов, у которых обнаружен этот вирус. Все тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала стопкоронавирус. рф на 4 августа, тогда за сутки заболели 411 якутян. Это самый высокий показатель за лето. Максимальное число госпитализированных в сутки пациентов достигало 4927 июля и 6 августа.