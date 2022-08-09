Тегеран, , 07:24 — REGNUM 8 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан решительно осудил нападение Израиля на сектор Газа и заявил, что жестокости «сионистского режима» являются результатом молчания международного сообщества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

Министр иностранных дел Ирана сделал этот комментарий в ходе телефонных переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом.

Оба дипломата обменялись мнениями о последних событиях в осажденном секторе Газа, который с 5 августа подвергается непрекращающимся израильским атакам. В результате данного инцидента было убито более десятка палестинцев, включая женщин и детей. Еще десятки людей серьезно ранены.

Министр иностранных дел Сирии, со своей стороны, также осудил нападения Израиля на гражданское население.

Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Генеральным секретерам ООН Антонио Гутерришем и призвал его к скорейшим международным действиям, чтобы остановить «агрессивную политику израильского режима против палестинского народа».