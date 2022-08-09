Сеул, , 06:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи решило не объявлять о плане по обеспечению жильем из-за наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, правительство собиралось сделать объявление по этому вопросу 9 августа, однако из-за стихийных бедствий было принято решение перенести это мероприятие.

«Из-за наводнений правительство решило перенести объявление», — сообщает пресс-служба министерства жилищного хозяйства Южной Кореи.

Также заседание по этому вопросу отложило и министерство финансов Республики Корея.

Предполагалось, что южнокорейские власти объявят о намерениях ввести в строй более чем 2,5 млн жилых домов, чтобы стабилизировать цены на жилье. Эти меры входят в первый пакет поддержки жителей страны, о котором говорил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.