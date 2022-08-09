Найроби, , 06:49 — REGNUM В Кении стартовало голосование на президентских, парламентских и местных выборах, передает радиостанция SABC.

Кения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что власти республики приняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. В частности, к охране порядка привлекли около 150 тыс. сотрудников полиции и силовиков. Они охраняют более 46 тыс. избирательных участков, центры городов и важные инфраструктурные объекты.

Особый режим безопасности введен на северо-востоке Кении. Там существует угроза вторжения боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Сомали.

Наибольшее внимание приковано к президентским выборам в Кении. Там участвуют четыре кандидата, причем среди них отсутствует действующий глава государства Ухуру Кениата, так как у него истекли полномочия. Пока фаворитами президентских выборов являются бывший премьер-министр Кении Раила Одинга и вице-президент страны Уильям Руто. Согласно данным соцопросов, оба кандидата имеют равные шансы на победу.