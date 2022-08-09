Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM Главные федеральные инспекторы Уральского ФО посетят действующие в их регионах пункты временного размещения жителей ДНР и ЛНР и оценят условия проживания граждан. Такое поручение на оперативном совещании дал им уральский полпред Владимир Якушев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заострил внимание на организации работы таких пунктов в преддверии начала нового учебного года. И подчеркнул, что совместно с региональными властями инспекторам предстоит решить вопросы организации обучения приехавших школьников и студентов. Также необходимо обеспечить детей местами в детских дошкольных учреждениях.

Отметим, пункты временного размещения действуют в четырёх из шести регионах УрФО. Это Свердловская, Челябинская и Тюменская области, а также Югра.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ЛНР и ДНР была объявлена в феврале. При этом в основном беженцы поселяются у своих родственников и друзей. Впрочем, есть и те граждане, которые селятся в ПВР.