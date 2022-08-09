Владимирская область, 28 декабря, 2010, 16:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области по факту гибели 13-летнего подростка во время показательных выступлений по карате возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ.

По данным следствия, 26 декабря в городе Владимире в здании центра здоровья проводились показательные выступления учеников городской федерации всестилевого карате. Во время единоличного выполнения 13-летним мальчиком упражнений по базовому комплексу "ушу" ему неожиданно стало плохо. Проведённые реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли, ребёнок скончался, не приходя в сознание. По предварительным судебно-медицинским исследованиям, причиной смерти явилось имевшееся у малолетнего сердечное заболевание. Изучение обстоятельств произошедшего показало, что руководством спортивной организации не была должным образом организована система медицинского обследования детей на всех этапах обучения видам восточных единоборств. Ученики, занимающиеся бесконтактными упражнениями "ушу", не проходили диспансеризацию и допускались к занятию спортом после беседы с ребёнком и его родителями. Кроме того, в учредительных документах федерации всестилевого карате не содержатся положения о порядке приёма детей и их допуска к занятиям.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.