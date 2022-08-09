Тбилиси, 9 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Как и 2008 году в Грузии, так и в 2022 году на Украине коллективный Запад усиленно накачивает враждебные России режимы оружием, пытаясь создать максимальное количество проблем по периметру её границ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Михаила Саакашвили к агрессии, нарушению всех двухсторонних и международных соглашений, нападению на российских миротворцев — разрушение российского миротворческого городка было одной из первых целей грузинских формирований наряду с обстрелами Цхинвала ранним утром 8 августа. Совершенно очевидно, что Запад находился и, как показали события на Украине, до сих пор находится в плену собственных иллюзий от своей так называемой победы в «Холодной войне» и не желает считаться с законными интересами России. Более того, как сейчас на Украине, так и тогда в Грузии, коллективный Запад, прежде всего, НАТО и США, усиленно накачивали грузинский режим современным вооружением. Мы помним, как тогда росла динамика военного бюджета Грузии, и для любого непредвзятого наблюдателя было совершенно очевидно, что, как и тогда на примере Грузии, так и сейчас в гораздо больших масштабах на примере Украины, особенно с 2014 года, если мы ведём речь об Украине, отрабатывался сценарий пестования и вооружения крайне враждебного режима, который нацелен только на одно — создать максимальные проблемы для Российской Федерации. Мы же помним, что 12 августа 2008 года, уже даже после окончания активной фазы военных действий, западные лидеры попытались переиграть военное поражение режима Саакашвили в свою пользу. Мы помним миссию Николя Саркози и всё, что за ней последовало, всю ту цепь событий, которая вынудила Россию принять политическое решение о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. Андрей Арешев Запад и прямо, и косвенно подталкивал режимк агрессии, нарушению всех двухсторонних и международных соглашений, нападению на российских миротворцев — разрушение российского миротворческого городка было одной из первых целей грузинских формирований наряду с обстрелами Цхинвала ранним утром 8 августа. Совершенно очевидно, что Запад находился и, как показали события на Украине, до сих пор находится в плену собственных иллюзий от своей так называемой победы в «Холодной войне» и не желает считаться с законными интересами России. Более того, как сейчас на Украине, так и тогда в Грузии, коллективный Запад, прежде всего, НАТО и США, усиленно накачивали грузинский режим современным вооружением. Мы помним, как тогда росла динамика военного бюджета Грузии, и для любого непредвзятого наблюдателя было совершенно очевидно, что, как и тогда на примере Грузии, так и сейчас в гораздо больших масштабах на примере Украины, особенно с 2014 года, если мы ведём речь об Украине, отрабатывался сценарий пестования и вооружения крайне враждебного режима, который нацелен только на одно — создать максимальные проблемы для Российской Федерации. Мы же помним, что 12 августа 2008 года, уже даже после окончания активной фазы военных действий, западные лидеры попытались переиграть военное поражение режима Саакашвили в свою пользу. Мы помним миссиюи всё, что за ней последовало, всю ту цепь событий, которая вынудила Россию принять политическое решение о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств.

Напомним, что Дмитрий Медведев, комментируя события войны в Южной Осетии в августе 2008 года, заявил, что действия по принуждению Грузии к миру были предприняты для защиты граждан, и, в то же время, это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России. Но США и НАТО этот призыв не услышали и его прогнорировали.