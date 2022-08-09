Матансас, , 03:34 — REGNUM Продолжающийся на Кубе с вечера 5 августа масштабный пожар на нефтехранилище в провинции Матансас затронул уже четвёртый резервуар из восьми. Об этом со ссылкой на данные пожарных 8 августа сообщает портал Cubadebate.

Пожар Dave Hogg

По его данным, днём 8 августа на территории нефтебазы прогремел ещё один взрыв, известно о двух разрушенных резервуарах и одном серьёзно повреждённом. Тушению огня в настоящее время мешает сильное задымление.

Причиной крупнейшего на острове пожара на нефтехранилище стал удар молнии в один из его восьми резервуаров. За выходные дни кубинские пожарные при помощи команд из Мексики и Венесуэлы смогла добиться небольшого прогресса в ликвидации огня. Но поздно вечером 7 августа огонь начал распространяться за пределы второго резервуара, позднее рухнувшего. Взрыв также повредил третий резервуар.

В результате произошедшего погиб один человек, ещё 14 считаются пропавшими без вести. Из 125 человек, получивших травмы и ожоги, 22 остаются в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, третий резервуар с сырой нефтью на нефтебазе в кубинской провинции Матанас рухнул после утечки из второго резервуара, который загорелся 6 августа.

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