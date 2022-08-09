Флорида, США, , 03:11 — REGNUM Заявление об обыске имения Мар-а-Лаго в американском штате Флорида сделал экс-президент США Дональд Трамп 8 августа в социальной сети Truth.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, уведомления об обыске не было, действия сотрудников ФБР он назвал неправомерными.

«Наша страна переживает тёмные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго… на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР», — написал Трамп в своём аккаунте в специально созданной социальной сети Truth.

Трамп указал, что агенты ФБР взломали его сейф и заявил, что подобного не происходило ещё ни с одним американским лидером до него. Экс-глава Белого дома назвал обыск «нападением левых демократов», которые пытаются воспрепятствовать его участию в президентских выборах в 2024 году и готовы сделать всё, чтобы не допустить участия республиканцев в предстоящих выборах осенью текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США почти 40% опрошенных американцев не желают, чтобы во главе США находились ни действующий президент Джозеф Байден, ни Дональд Трамп.

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