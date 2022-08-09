Флорида, США, 9 августа, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Заявление об обыске имения Мар-а-Лаго в американском штате Флорида сделал экс-президент США Дональд Трамп 8 августа в социальной сети Truth.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, уведомления об обыске не было, действия сотрудников ФБР он назвал неправомерными.

«Наша страна переживает тёмные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго… на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР», — написал Трамп в своём аккаунте в специально созданной социальной сети Truth.

Трамп указал, что агенты ФБР взломали его сейф, и заявил, что подобного не происходило ещё ни с одним американским лидером до него. Экс-глава Белого дома назвал обыск «нападением левых демократов», которые пытаются воспрепятствовать его участию в президентских выборах в 2024 году и готовы сделать всё, чтобы не допустить участия республиканцев в предстоящих выборах осенью текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США почти 40% опрошенных американцев не желают, чтобы во главе США находились ни действующий президент Джозеф Байден, ни Дональд Трамп.