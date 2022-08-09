Белгород, , 03:09 — REGNUM Белгородское ООО «Гринхаус», которое занимается выращиванием овощей и принадлежало сыну миллиардера Романа Абрамовича — Аркадию, сменило владельца. С 5 августа 2022 года основным владельцем актива стало АО «Тандер», которое управляет сетью магазинов «Магнит», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Продажа огурцов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

АО «Тандер» в компании принадлежит 99,99%. Ещё небольшая доля есть у ООО «Сельта», подконтрольного тому же «Тандеру». Доли заложены в Газпромбанке.

Выручка «Гринхаус» по итогам 2021 года составила 1,502 млрд рублей при чистом убытке — 488,2 млн рублей. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что у ООО получен чистый убыток и в 2020, и в 2019 годах, а собственный капитал имеет отрицательное значение — 2,7 млрд рублей.

Напомним, Аркадий Абрамович владеет компанией из Московской области — ООО «Сигма кэпитал», а та в свою очередь была владельцем долей ещё в двух компаниях. Ей в частности принадлежало 74,99% в ООО «Гринхаус». Ещё доли в компании были у Ирины Панченко и Аркадия Абрамовича. Компании «Гринхаус» в свою очередь принадлежит торговое ООО «Сигма трейдинг».

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