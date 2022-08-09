Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что именно удары израильской авиации 5 августа спровоцировали обострение обстановки вокруг сектора Газа и массированные ответные обстрелы со стороны палестинских группировок. Об этом Небензя заявил 8 августа, выступая на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг сектора Газа.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам постпреда, стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, обострение вооружённой конфронтации и многочисленные человеческие жертвы, вызывают у России глубокую обеспокоенность.

Василий Небензя «Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории».

Небензя с одобрением высказался об «установлении режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта», над достижением которого с самого начала активно работала и Россия.

Василий Небензя «Особо отмечаем посреднические усилия руководства Египта и Катара, которые позволили в конечном счёте прийти к соглашению о прекращении огня».

Представитель России также отметил «важный вклад» ООН в урегулирование ситуации, в том числе специального координатора генсека ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда, и призвал «все вовлечённые стороны проявлять максимальную сдержанность, соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать новой эскалации вооружённых действий».

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД России Михаил Богданов в разговоре с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией подтвердил позицию Москвы в пользу восстановления перемирия Палестины и Израиля.

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