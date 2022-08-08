Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 00:53 — ИА Регнум. На полигоне Хаммагир в Алжире впервые пройдут совместные российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни — 2022». Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Василий Иванов ИА REGNUM Военнослужащие Алжира наблюдают за состязаниями «Арми-2021»

пресс-служба ЮВО «В провинции Бешар Алжирской Народной Демократической Республики прошла вторая — итоговая — планирующая конференция по подготовке к совместным российско-алжирским учениям. Представители командования ЮВО и алжирской Национальной народной армии утвердили сроки проведения, замысел и сценарий учения, состав сил и средств, а также определили тему, цели, задачи и этапы совместного учения».

Всего в манёврах, которые состоятся в Северной Африке в ноябре, примут участие порядка 80 военнослужащих дислоцированных на Северном Кавказе мотострелковых соединений ЮВО и 80 военнослужащих Вооружённых сил Алжира. Целью совместных учений является отработка поиска, обнаружения и уничтожения террористических группировок в условиях пустыни.

В октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии прошли первые совместные российско-алжирские тактические учения, в которых было задействовано порядка 200 военнослужащих двух стран и около 40 единиц боевой и специальной техники. В сообщении российского военного ведомства отмечается, что в 2022 году военнослужащие ЮВО примут участие в учениях с вооружёнными силами Алжира, Египта, Казахстана и Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии начались совместные с Пентагоном военные учения «Удар молнии».

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