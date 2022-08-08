Тирана, 8 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Глава косовской оппозиционной партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай 8 августа побеседовал с президентом Албании Байрамом Бегаем в ходе визита в Тирану.

Rinordubova Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик сообщил, что сотрудничество между Косово и Албанией и союзничество в сфере безопасности теперь важнее, чем когда-либо. Напомним, ранее Бегай возглавлял албанский генштаб.